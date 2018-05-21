В Думе хотят запретить частное производство алкоголя
Парламентарии подготовили законопроект о монополии государства на изготовление и оборот этилового спирта.
Авторы документа считают, что лицензии частников на производство алкоголя должны быть аннулированы с 2020 года. По их мнению, это позволит сократить случаи отравления людей нелегальным спиртным.
Кроме того, сосредоточение производства в руках государства будет ежегодно приносить в бюджет дополнительные 500 миллиардов рублей, сообщает НСН.
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