В Думе хотят вернуть систему распределения для выпускников вузов

На рассмотрение Госдумы поступил законопроект, который предусматривает обязательное трудоустройство выпускников бюджетных отделений вузов на работу в государственные компании.

Автором инициативы является депутат от «Единой России» Сергей Вострецов. Он считает, что бакалавры специалисты и магистры, получившие высшее образование за государственный счет, должны отработать вое обучение в течение 4,5 и 6 лет соответственно.

В случае, если выпускник не пожелает работать в госкомпании, он должен будет возместить государству затраты не только на его обучение, но и на социальную поддержку.

По мнению Вострецова, реализация инициативы побудит Минобрнауки, Минзрав и другие ведомства к планированию государственного заказа на специалистов, сообщает Ura.ru.