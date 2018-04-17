В Думе хотят вернуть систему распределения для выпускников вузов
На рассмотрение Госдумы поступил законопроект, который предусматривает обязательное трудоустройство выпускников бюджетных отделений вузов на работу в государственные компании.
Автором инициативы является депутат от «Единой России» Сергей Вострецов. Он считает, что бакалавры специалисты и магистры, получившие высшее образование за государственный счет, должны отработать вое обучение в течение 4,5 и 6 лет соответственно.
В случае, если выпускник не пожелает работать в госкомпании, он должен будет возместить государству затраты не только на его обучение, но и на социальную поддержку.
По мнению Вострецова, реализация инициативы побудит Минобрнауки, Минзрав и другие ведомства к планированию государственного заказа на специалистов, сообщает Ura.ru.
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