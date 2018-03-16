В Думе хотят обеспечить безопасность россиян за их же счет

Российский парламентарий Вячеслав Лысаков направил в кабмин письмо с предложением обязать производителей одежды вносить в продукцию светоотражающие элементы.

Речь идет о детской, школьной, туристической и спортивной одежде. По мнению депутата, данная мера поможет снизить количество жертв и пострадавших в ДТП в условиях плохой видимости.

Автор инициативы подчеркивает, что новые стандарты для одежды должны носить обязательный, а не рекомендательный характер. Кроме того, требования необходимо распространить и на иностранных поставщиков. «Иначе нас завалят товарами из Юго-Восточной Азии», - пояснил Лысаков «Парламентской газете».

Согласно предварительным подсчетам, нововведение приведет к подорожанию одежды на 10-15%. Однако парламентария это не смущает. Он полагает, чтогосударство должно обеспечивать безопасность граждан не только штрафами за нарушения ПДД, но и регулированием деятельности производителей.