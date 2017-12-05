В Думе хотят начать охоту на ведьм

Российский парламентарий предлагает запретить всевозможным магам и колдунам коммерческую деятельность.

Член думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Сергей Вострецов готовит законопроект, который будет содержать ряд поправок в уголовное законодательство. В их числе новая статья УК РФ, посвященная «магическим» услугам.

Депутат уточняет, что его инициатива направлена против коммерциализации гаданий и прочих колдовских ритуалов, а не занятия ими как таковыми. «Хотите — гадайте, делайте что угодно, но как только встает вопрос о том, что за эти услуги нужно платить деньги в любой форме — это уже будет уголовно наказуемо», — пояснил он «Парламентской газете».

По мнению Вострецова. «маги» своей деятельностью серьезно травмируют психику людей. Телевидение усугубляет эту ситуацию демонстрацией шоу с возможностями «колдунов». «Люди реально начинают верить во все это, потому что это показывают на федеральных каналах. Конечно, это надо останавливать, и защитить наших граждан от подобного зла», - отметил он.

Парламентарий не собирается запрещать подобные программы, но уверен, что они исчезнут сами собой, как только предлагаемые им поправки будут приняты и вступят в силу. По его словам, участие в них станет отягчающим обстоятельством.