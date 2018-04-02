В Думе хотя облегчить въезд в РФ жителям Донбасса
В ходе парламентских слушаний, посвященным миграционной политике России на пространстве СНГ, депутаты предложили объявить миграционную амнистию для граждан самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Инициатива была выдвинута с учетом того, что боевые действия на востоке Украины все еще продолжаются.
Кроме того, парламентарии предложили ввести преференции для граждан ДНР и ЛНР при регистрации, трудоустройстве, оформлении вида на жительство в России, а также при поучении гражданства РФ, передает РИА «Новости».
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