В Думе хотя облегчить въезд в РФ жителям Донбасса

В ходе парламентских слушаний, посвященным миграционной политике России на пространстве СНГ, депутаты предложили объявить миграционную амнистию для граждан самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Инициатива была выдвинута с учетом того, что боевые действия на востоке Украины все еще продолжаются.

Кроме того, парламентарии предложили ввести преференции для граждан ДНР и ЛНР при регистрации, трудоустройстве, оформлении вида на жительство в России, а также при поучении гражданства РФ, передает РИА «Новости».