В Думе готовят закон о контроле за доходами экс-чиновников

В Госдуме разрабатывается законопроект о контроле за доходами экс-чиновников. С соответствующей инициативой выступила ранее Генпрокуратура.

Первый зампредседателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев пояснил, что основную трудность представляет механизм реализации законопроекта.

«Пока мы продумываем механизм, как это сделать. В конце концов, при надлежащим образом организованной налоговой службе это, наверное, реализуемо», - цитирует парламентария ТАСС.

Депутат не уточнил, когда готовый законопроект может быть внесен на рассмотрение Госдумы, но заверил, что работа над ним не будет откладываться.