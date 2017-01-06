В Думе готовят закон о контроле за доходами экс-чиновников
В Госдуме разрабатывается законопроект о контроле за доходами экс-чиновников. С соответствующей инициативой выступила ранее Генпрокуратура.
Первый зампредседателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев пояснил, что основную трудность представляет механизм реализации законопроекта.
«Пока мы продумываем механизм, как это сделать. В конце концов, при надлежащим образом организованной налоговой службе это, наверное, реализуемо», - цитирует парламентария ТАСС.
Депутат не уточнил, когда готовый законопроект может быть внесен на рассмотрение Госдумы, но заверил, что работа над ним не будет откладываться.
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