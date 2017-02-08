Дума упразднила сроки бесплатной приватизации жилья

Нижняя палата российского парламента утвердила поправки к закону, которые отменяют ограничительные сроки, в рамках которых граждане могут бесплатно приватизировать жилье.

Во вторник глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил на своей странице в фейсбуке, что инициатива о бессрочном продлении бесплатной приватизации будет закреплена законодательно, передает «Интерфакс».

«Сроки бесплатной приватизации жилья не пройдут с наступлением 1 марта, как это было запланировано ранее», - подчеркнул Медведев. По действующему законодательству бесплатная приватизация завершается 1 марта 2017 года.