Дума согласилась расширить границы «дальневосточного гектара»

В Госдуме одобрили поправки к закону о «дальневосточном гектаре», которые направлены на оптимизацию предоставления гражданам земельных участков.

Изменения в закон были предложены Министерством по развитию Дальнего Востока. Они касаются расширения территорий, на которых будут выделяться «гектары», обеспечения доступа к участкам уже предоставленным гражданам. Поправки также направлены на снижение числа отказов в выделении земли, сообщает «ФедералПресс».

Согласно данным ведомства, на получение «дальневосточного гектара» подано свыше 96 тысяч заявок, из них удовлетворены 23,5 тысячи.