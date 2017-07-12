Дума согласилась расширить границы «дальневосточного гектара»
В Госдуме одобрили поправки к закону о «дальневосточном гектаре», которые направлены на оптимизацию предоставления гражданам земельных участков.
Изменения в закон были предложены Министерством по развитию Дальнего Востока. Они касаются расширения территорий, на которых будут выделяться «гектары», обеспечения доступа к участкам уже предоставленным гражданам. Поправки также направлены на снижение числа отказов в выделении земли, сообщает «ФедералПресс».
Согласно данным ведомства, на получение «дальневосточного гектара» подано свыше 96 тысяч заявок, из них удовлетворены 23,5 тысячи.
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