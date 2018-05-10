Дума решила пресечь участие школьников в митингах

В нижнюю палату российского парламента внесен законопроект, предусматривающий административную ответственность организаторов незаконных митингов за участие в них несовершеннолетних.

В частности, граждане за вовлечение школьников в несанкционированные протестные акции могут быть оштрафованы на сумму от 30 до 50 тысяч рублей, привлечены к обязательным работам на срок до 100 часов или арестованы на 15 суток.

Должностным лицам будет грозить штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей, а организациям – от 250 тысяч до полумиллиона рублей, сообщает «Парламентская газета».

За повторные нарушения проект закона предусматривает повышенную административную ответственность.