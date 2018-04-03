Дума приняла закон о невозвратных билетах на поезда
Нижняя палата российского парламента приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому в в тарифной сетке РЖД появятся невозвратные тарифы.
Идея их введения принадлежит кабмину. Авторы инициативы считают, что данная мера снизит стоимость поездок по железной дороге и будет выгодна как пассажирам, так и перевозчику.
Новый тип билетов появится в кассах уже осенью. Вернуть их можно будет только случаях болезни пассажира или несчастного случая с ним, а также при задержке поезда, сообщает «Парламентская газета».
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