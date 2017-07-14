Дума окончательно определила статус самозанятых граждан

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект о самозанятых гражданах, который определяет их правовой статус.

«К самозанятым гражданам принято относить лиц, оказывающих некоторые виды услуг физическим лицам без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя», - пояснил ТАСС глава думского комитета по госстроительству и законодательству. В частности, речь идет об услугах репетитора, няни, водителя, фотографа и других. Перечень видов деятельности предстоит определить правительству.

Депутат отметил, что проект содержит оправки в гражданское законодательство. Помимо всего прочего, они направлены на то, чтобы исключить возможность признания самозанятых граждан незаконными предпринимателями. Принятие документа позволит также усовершенствовать законодательство о занятости, Налоговый кодекс РФ и другие нормативные акты.