Дума окончательно определила статус самозанятых граждан

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект о самозанятых гражданах, который определяет их правовой статус.

«К самозанятым гражданам принято относить лиц, оказывающих некоторые виды услуг физическим лицам без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя», - пояснил ТАСС глава думского комитета по госстроительству и законодательству. В частности, речь идет об услугах репетитора, няни, водителя, фотографа и других. Перечень видов деятельности предстоит определить правительству.

Депутат отметил, что проект содержит оправки в гражданское законодательство. Помимо всего прочего, они направлены на то, чтобы исключить возможность признания самозанятых граждан незаконными предпринимателями. Принятие документа позволит также усовершенствовать законодательство о занятости, Налоговый кодекс РФ и другие нормативные акты.

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Места: Россия
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