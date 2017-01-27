Дума одобрила законопроект о наказании за ПО для хакерских атак

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении пакет законопроектов, касающихся безопасности критической информационной инфраструктуры России.

Он содержит изменения в УК РФ, которые, в частности, предусматривают наказание за разработку программ для хакерских атак.

Так, создание ПО, заведомо предназначенного для неправомерного воздействия на КИИ, в том числе уничтожение, блокирование или нейтрализацию средств защиты, будет наказываться штрафом в размере до одного миллиона рублей, либо принудительными работами до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В случае, если действия хакера повлекут за собой тяжкие последствия или создадут угрозу их наступления, то виновному будет грозить уже от пяти до десяти лет лишения свободы, передает ТАСС. Кроме того, его на пять лет могут лишить права заниматься определенной деятельностью.

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Места: Россия
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