Дума обсуждает возможность введения кредитной амнистии

Депутаты Госдумы рассмотрели в первом чтении законопроект, который предусматривает введение отсрочки для граждан по выплатам кредитов.

Авторами инициативы выступили представители фракции ЛДПР. По их замыслу, граждане, не имеющие возможности выплачивать взятый у банка заем, должны получать 10-летнюю отсрочку на восстановление платежеспособности.

Проблемным кредитом депутаты предлагают считать просроченный заем в размере совокупного долга не более 100 тысяч рублей. Разработанный ими проект обязывает банки уступать требования по проблемным кредитам Агентству по страхованию вкладов.

Депутаты отмечают, что сегодня проблемные долги перед банками имеют свыше семи миллионов россиян. Многие должники, желая расплатиться, прибегают к новым займам, одалживая деньги у микрофинансовых организаций под огромные проценты. По мнению авторов проекта, государству необходимо вмешаться в сложившуюся ситуацию, пишет «Парламентская газета».