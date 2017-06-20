Дума обсудит поблажки для осужденных за торговлю наркотиками
На рассмотрение Госдумы поступил законопроект, который предусматривает отсрочку исполнения наказания в отношении лиц, осужденных за незаконный оборот наркотиков.
Речь идет о тех, кто впервые попался на реализации наркотиков, выдаче или подделке рецептов на продажу наркотических веществ, а также на выращивании растений, обладающих специфическими свойствами. Для получения отсрочки наказания осужденному нужно будет признать себя наркозависимым и согласиться на прохождение курса лечения и реабилитации, пишет «Парламентская газета».
Законопроект уже получил одобрение правительства.
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