Дума обсудит поблажки для осужденных за торговлю наркотиками

На рассмотрение Госдумы поступил законопроект, который предусматривает отсрочку исполнения наказания в отношении лиц, осужденных за незаконный оборот наркотиков.

Речь идет о тех, кто впервые попался на реализации наркотиков, выдаче или подделке рецептов на продажу наркотических веществ, а также на выращивании растений, обладающих специфическими свойствами. Для получения отсрочки наказания осужденному нужно будет признать себя наркозависимым и согласиться на прохождение курса лечения и реабилитации, пишет «Парламентская газета».

Законопроект уже получил одобрение правительства.