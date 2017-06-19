Дума хочет советоваться с блогерами на постоянной основе
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой выступил с идеей регулярного проведения заседаний «совета блогеров».
В частности, по его словам, блогеров следует пригласить для обсуждения законодательства в IT-сфере.
«Речь идет не о том, что кто-то хочет закрутить какие-то гайки, чтобы никто не пискнул — ничего подобного», - цитирует депутата РИА «Новости». Он пояснил, что Дума стремится сделать отечественное интернет-пространство «чистым, безупречным с точки зрения законодательства» и свободным от воровства авторского контента.
Первое заседание «совета блогеров» прошло в нижней палате парламента в понедельник. Идея его создания принадлежит депутату от ЛДПР Василию Власову.
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