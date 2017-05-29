Дума готовит новый закон о частных детективах

В Госдуме ведется работа над законами о частных детективах, охранниках и телохранителях. Принятый четверть века назад закон безнадежно устарел.

Депутатам помогают представители МВД, Росгвардии, Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Торгово-промышленной палаты.

Так, в проекте о частных детективах, прописана возможность встречаться с подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу. Кроме того, сыщик получит право запрашивать необходимую ему информацию в органах власти, а те будут обязаны ее предоставить. Законопроект также вводит понятие «детективной тайны» — ее будут составлять любые сведения, связанные с оказанием услуг заказчику, и не подлежащие разглашению, пишут «Известия».

Законопроект о частной охранной деятельности закрепит возможность привлекать охранные предприятия к работе на объектах в условиях чрезвычайного положения или военного времени. Крупным частным охранным предприятиям разрешать создавать филиалы в субъектах РФ.

Кроме того, будет четко определен статус телохранителя. По словам зампредседателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, парламентарии фактически легализуют эту профессию. В России есть рынок личной охраны, но он действует вне правового поля, пояснил депутат.

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Теги:
Места: Россия
Организации: Дума, МВД
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