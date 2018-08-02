Духота перестанет мучать москвичей в начале новой недели

Застойная жара в Москве и области начнет спадать сразу после ближайших выходных дней.

На смену сухой летней погоде придут непродолжительные дожди и холодный ветер.

В четверг и в пятницу в Москве и Подмосковье еще простоит солнечная летняя погода с температурой до +32 градусов.

Но уже на ближайших выходных синоптики прогнозируют появление холодного ветра и местами дожди.

В субботу и воскресенье в столице - от +27 до +29 градусов, в области - от +24 до +29.

В воскресенье на пару градусов похолодает. В Москве будет +25…+27, в Подмосковье +23…+28 градусов.

В понедельник, 6 августа, ожидается небольшой дождь и до +27 градусов днем.

Во вторник местами возможны несильные дожди, температура воздуха не превысит +22, передает «360».

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