Духота перестанет мучать москвичей в начале новой недели
Застойная жара в Москве и области начнет спадать сразу после ближайших выходных дней.
На смену сухой летней погоде придут непродолжительные дожди и холодный ветер.
В четверг и в пятницу в Москве и Подмосковье еще простоит солнечная летняя погода с температурой до +32 градусов.
Но уже на ближайших выходных синоптики прогнозируют появление холодного ветра и местами дожди.
В субботу и воскресенье в столице - от +27 до +29 градусов, в области - от +24 до +29.
В воскресенье на пару градусов похолодает. В Москве будет +25…+27, в Подмосковье +23…+28 градусов.
В понедельник, 6 августа, ожидается небольшой дождь и до +27 градусов днем.
Во вторник местами возможны несильные дожди, температура воздуха не превысит +22, передает «360».
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