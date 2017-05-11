Дуэйн Джонсон допустил участие в следующих президентских выборах в США
Звезда Голливуда и бывший рестлер Дуэйн Джонсон («Скала») заявил о реальной возможности своего участия в следующих выборах президента США.
«Если бы я был президентом, то важно было бы равновесие. Было бы важно лидерство. Принятие ответственности за всех», - цитирует «ТВ Центр» его интервью журналу GQ. Джонсон также добавил, что не стал бы «затыкать» тех, с чьим мнением не согласен.
Актер раскритиковал иммиграционную политику нынешнего главы государства Дональда Трампа. Он заявил, что не понимает ее и не верит в успех.
Следующие выборы президента США пройдут осенью 2020 года.
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