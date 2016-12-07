Дублинский суд разморозил 100 млн евро на счетах Михаила Ходорковского

Арестованные в 2011 году счета бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского разморожены решением окружного суда Дублина. Об этом сообщил генеральный директор Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы России по делу ЮКОСа.

- Сегодня, 7 декабря окружной суд Дублина вынес решение о разморозке средств на счете Михаила Ходорковского в ирландском банке. Указанные средства в размере 100 миллионов евро были заморожены Бюро по расследованию мошенничества ирландской полиции в 2011 года в рамках расследования об отмывании денег, полученных незаконным путем, - цитирует Кондакова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Ходорковский подал в окружной суд Дублина прошение о снятии ареста с его счетов в банках Ирландии.