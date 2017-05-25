В Дублине ищут «обнимальщика» кошек

Жители ирландской столицы обнаружили вакансию «обнимателя кошек», которую открыла одна из местных ветеринарных клиник.

В список обязанностей сотрудника входит психологическая подготовка пушистого пациента к операции, которого необходимо будет гладить и ласкать на протяжении всего рабочего дня.

Согласно условиям, сотрудник будет оформлен на полную ставку при хирургическом отделении, однако размер заработной платы не уточняется. Требование к наличию опыта работы также не указано.

Одним из главных требований является наличие квалификации, а также мягкие руки и нежный голос соискателя, сообщает ТАСС.

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