В Дублине ищут «обнимальщика» кошек
Жители ирландской столицы обнаружили вакансию «обнимателя кошек», которую открыла одна из местных ветеринарных клиник.
В список обязанностей сотрудника входит психологическая подготовка пушистого пациента к операции, которого необходимо будет гладить и ласкать на протяжении всего рабочего дня.
Согласно условиям, сотрудник будет оформлен на полную ставку при хирургическом отделении, однако размер заработной платы не уточняется. Требование к наличию опыта работы также не указано.
Одним из главных требований является наличие квалификации, а также мягкие руки и нежный голос соискателя, сообщает ТАСС.
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