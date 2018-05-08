В Дубае пытались похитить туристку из Украины
Гражданин Ирана и моряк из Объединенных Арабских Эмиратов похитили отдыхавшую в Дубае туристку из Украины.
Злоумышленники переоделись в форму полицейских и потребовали у 19-летней девушки проехать с ними в участок. Туристка попросила показать удостоверения, но ее насильно посадили в машину.
В момент попытки пересадить девушку в другую машину, похищенная сбежала и обратилась в правоохранительные органы ОАЭ.
Злоумышленники арестованы, мотивы их поступка выясняются, сообщает «Национальная служба новостей».
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