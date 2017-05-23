В Дубае появится отдел полиции без полицейских

В эмирате Дубай в скором времени появится отдел полиции, который будет оснащен только роботами. Полиция решила сосредоточиться на закупке различных роботов, способных со временем почти полностью заменить людей-полицейских. Стало известно, что к 2030 году планируется довести численность роботов в своих рядах до 25 процентов от общего числа сотрудников.

Генеральный директор интеллектуальных сервисов полиции Дубая Халид Аль Разуки заявил, что более широкое использование роботов является логичным шагом в развитии системы правопорядка в ОАЭ, благодаря чему «не останется шанса для нераскрытых преступлений», - сообщает «N + 1».

Он также пояснил, что первые роботы пока будут выполнять узкий круг задач: принимать заявления о преступлениях, выписывать штрафы и принимать их оплату.

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