В Дубае появился первый робот-полицейский
Состав полиции Дубая пополнился первым роботом-полицейским.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Arabian Business, рост робота составляет 170 сантиметров, а вес - 100 килограммов. Уточняется, что он имеет «детектор эмоций», который может распознать жесты и движения рук на расстоянии до 1,5 метров.
Машину используют при патрулировании улиц: робот поможет находить нарушителей и предоставлять видеозаписи. В правоохранительных органах пояснили, что робот будет помогать людям на улицах, в общественных местах и бороться с преступностью.
Также машина умеет ориентироваться на местности за счет встроенного навигатора, разговаривать на шести языках и предоставлять возможность для оплаты услуг полиции.
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