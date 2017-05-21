В Дубае появился первый робот-полицейский

Состав полиции Дубая пополнился первым роботом-полицейским.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Arabian Business, рост робота составляет 170 сантиметров, а вес - 100 килограммов. Уточняется, что он имеет «детектор эмоций», который может распознать жесты и движения рук на расстоянии до 1,5 метров.

Машину используют при патрулировании улиц: робот поможет находить нарушителей и предоставлять видеозаписи. В правоохранительных органах пояснили, что робот будет помогать людям на улицах, в общественных местах и бороться с преступностью.

Также машина умеет ориентироваться на местности за счет встроенного навигатора, разговаривать на шести языках и предоставлять возможность для оплаты услуг полиции.