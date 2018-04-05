Dr.Web нашел атакующий клиентов Сбербанка вирус
Специалисты российской антивирусной компании «Доктор Веб» обнаружили вредоносное программное обеспечение, которое атакует клиентов «Сбербанка» пользующихся мобильными устройствами Android.
Вирусом успели заразиться свыше 60 тысяч смартфонов, а злоумышленники смогли похитить более 2,7 миллиона рублей со счетов мобильных телефонов.
«Эта вредоносная программа крадёт информацию о банковских картах, выводит деньги со счетов, а также блокирует заражённые устройства и требует выкуп», — отметили в компании.
Уточняется, что вирус попадает в мобильные устройства через сообщения, которые чаще всего отправляются от сервиса Avito.ru. Получившим послание предлагается перейти по ссылке, в которой находится вредоносное ПО, сообщает Life.
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