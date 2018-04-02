Дружба Индии и России беспокоит США

Власти США намекнули, что Индия может оказаться под санкциями из-за покупки российской системы противовоздушной обороны С-400.

В качестве подтверждения серьезности намерений был принят закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

Возможные ограничительные меры серьезно повредят отношениям США и Индии и подтолкнут Нью-Дели к сближению с Москвой, считают западные аналитики.

Россия и Индия могут подписать контракт по зенитным ракетным системам С-400 до конца 2018 года, сообщает «Национальная служба новостей».

Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» предназначен для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Кроме того, это единственная система, которая может выборочно работать с использованием более 4 типов ракет обладающих различной стартовой массой и дальностью пуска.

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