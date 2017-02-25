Друга Ле Пен обвинили в незаконном финансировании партии

Бизнесмену Фредерику Шатийону и другу лидера французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен предъявили обвинение в финансировании предвыборной кампании партии.

Как сообщает издание «Le Monde», по предварительному расследованию прокуратуры Парижа Шатийон обвиняется в мошенничестве и растрате общественного имущества в ходе выборов в местные власти в 2014 и 2015 годах. Прежде он уже обвинялся в отмывании доходов и обвинялся в причастности к офшорным схемам.

Ранее помощнице Ле Пен было предъявлено обвинение в мошенничестве.

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