Друг Скрипаля рассказал о его письме Владимиру Путину с просьбой о прощении

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, который был отравлен в Солсбери, писал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором просил простить его и разрешить вернуться в Россию.

Об этом BBC рассказал школьный друг Скрипаля Владимир Тимошков. По его словам, Скрипаль не считает себя предателем, так как «клятву он давал своей социалистической родине, Советскому Союзу, а не России».

Тимошков сообщил, что экс-сотрудник ГРУ писал российскому президенту письмо, в котором просит о «полном прощении» и разрешении приехать в Россию, чтобы встретиться с матерью, братом и другими родственниками.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг эту информацию, сказав: «Нет. Это не так».

В 2004 году Скрипаль был задержан по обвинению в сотрудничестве с разведкой Великобритании. Его приговорили к 13 годам тюрьмы, но в 2010 году президент России Дмитрий Медведев подписал указ о помиловании. Скрипаля и еще троих россиян передали США в обмен на 10 граждан России, задержанных по подозрению в ведении разведывательной деятельности.

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