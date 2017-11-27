Дроны встанут на борьбу с малярией

Специалисты университета Аберистуит в Великобритании в рамках Программы по борьбе с малярией стали применять дроны для поиска водоемов, где могут размножаться переносчики опасной болезни – москиты.

Специалисты считают, что распыление инсектицидов – эффективное средство в борьбе с малярией, однако они опасны не только для малярийных комаров, но и для других животных. Использование дронов позволит снизить расходы и вредные последствия для окружающей среды, передает интернет-издание «Индикатор».

Дроны способны облететь большие территории и собрать данные о местности. Полученная информация позволит отметить на карте те водоемы, где размножаются москиты.

В будущем ученые планируют подключить к данной системе смартфоны, чтобы направлять пилотов, распыляющих химические вещества, и следить за их шагами.

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