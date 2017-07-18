От дронов до бомб: Россия раскроет карты на «МАКС-2017»

Государственные военные корпорации представят новейшие отечественные разработки в космической области, а также в области самолетостроения, вертолетостроения и вооружений на международной выставке «МАКС-2017» в подмосковном Жуковском.

Гости выставки смогут посмотреть и изучить новые модели авиадвигателей, последние образцы вертолетов и самолетов, а также - беспилотные летательные аппараты.

Россию на выставке представляют «Ростех», «Рособоронэкспорт», «РТ-Химкомпозит» и «Техмаш». Последний представит образцы новейших авиационных бомб и средств поражения: всевысотную «ОДАБ-500ПМВ» и высокоточную бомбовую кассету «ПБК-500У».

Выставка пройдет с 18 по 23 июля на аэродроме «Раменское».