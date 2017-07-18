От дронов до бомб: Россия раскроет карты на «МАКС-2017»
Государственные военные корпорации представят новейшие отечественные разработки в космической области, а также в области самолетостроения, вертолетостроения и вооружений на международной выставке «МАКС-2017» в подмосковном Жуковском.
Гости выставки смогут посмотреть и изучить новые модели авиадвигателей, последние образцы вертолетов и самолетов, а также - беспилотные летательные аппараты.
Россию на выставке представляют «Ростех», «Рособоронэкспорт», «РТ-Химкомпозит» и «Техмаш». Последний представит образцы новейших авиационных бомб и средств поражения: всевысотную «ОДАБ-500ПМВ» и высокоточную бомбовую кассету «ПБК-500У».
Выставка пройдет с 18 по 23 июля на аэродроме «Раменское».
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