Древний затонувший корабль найден у берегов Испании
Ученые Каталонского центра подводной археологии у берегов Испании обнаружили древний корабль времен Римской империи. Судно лежало на глубине 40 метров, где оно находилось многие столетия.
О существовании этого корабля было известно ранее, но на такой глубине очень сложно организовать исследования. И только недавно специальная группа водолазов смогла погрузиться на подводной лодке Ictineu-3 в место нахождения затонувшего корабля,- сообщает "ФАН".
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