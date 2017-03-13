Древних жителей Америки уничтожили метеориты

Так называемые люди кловис пропали из Северной Америки около 13 тысяч лет назад. В то же время с лица континента исчезло примерно 35 видов крупных животных, которые служили объектом добычи древних американцев.

В то же время произошло сильное похолодание. Ученые думают, что причиной изменения климата могло стать падение метеоритов. По одной из версий, в это время мог пройти метеоритный дождь – серия небольших метеоритов, упавших на территорию Северной Америки, - сообщает «ФАН».

Такой природный катаклизм мог поднять в атмосферу огромные клубы пыли и вызвать похолодание. Гипотезу падения метеоритов подтверждают следы платины, несвойственные этой местности.