Древних жителей Америки уничтожили метеориты
Так называемые люди кловис пропали из Северной Америки около 13 тысяч лет назад. В то же время с лица континента исчезло примерно 35 видов крупных животных, которые служили объектом добычи древних американцев.
В то же время произошло сильное похолодание. Ученые думают, что причиной изменения климата могло стать падение метеоритов. По одной из версий, в это время мог пройти метеоритный дождь – серия небольших метеоритов, упавших на территорию Северной Америки, - сообщает «ФАН».
Такой природный катаклизм мог поднять в атмосферу огромные клубы пыли и вызвать похолодание. Гипотезу падения метеоритов подтверждают следы платины, несвойственные этой местности.
Следующая новость В Москве будет создана крупнейшая Wi-Fi сеть
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии