Древние орудия труда могли появляться случайно
При наблюдении за приматами и остальными животными мира, ученые заметили, что некоторые животные используют какие-либо инструменты, созданные современным человеком в собственных целях.
Исходя из этого принципа, эксперты вынесли предположение, что древние люди не создавали себе орудия, а применяли найденные предметы по своему усмотрению, - сообщает «Экономика сегодня».
Исследователи Оксфордского университета планируют дальше рассматривать свою теорию и доказать то, что эволюция Homo sapiens произошла намного позже.
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