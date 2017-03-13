Древние орудия труда могли появляться случайно

При наблюдении за приматами и остальными животными мира, ученые заметили, что некоторые животные используют какие-либо инструменты, созданные современным человеком в собственных целях.

Исходя из этого принципа, эксперты вынесли предположение, что древние люди не создавали себе орудия, а применяли найденные предметы по своему усмотрению, - сообщает «Экономика сегодня».

Исследователи Оксфордского университета планируют дальше рассматривать свою теорию и доказать то, что эволюция Homo sapiens произошла намного позже.