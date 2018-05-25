В США доверили охрану ядерного оружия наркоманам

Агентство Associated Press уверяет, что американские военные охраняли ракеты Minuteman 3 с ядерными боеголовками, находясь в состоянии наркотического опьянения.

Уточняется, что инцидент произошел в 2016 году в 90-м ракетном крыле.

По информации агентства, военные в течение нескольких месяцев приобретали, распространяли и употребляли наркотики.

После того, как о деятельности 14 военных стало известно правоохранительным органам, шестеро «наркоманов» были осуждены за употребление и распространение наркотиков, еще одному удалось дезертировать в Мексику, сообщает агентство Nation news.