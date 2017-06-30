Доверчивый курьер интернет-магазина лишился товара на 375 тысяч рублей

Жительница Московской области похитила у курьера столичного интернет-магазина одежду на 375 тысяч рублей.

На произошедшее в полицию пожаловалась владелица магазина. По ее словам, злоумышленница сделала заказ в магазине и попросила доставить его к торговому центру на проспекте Мира в Москве.

На место встречи она приехала на такси. Женщина сложила покупки в машину и предложила курьеру пройти с ней в здание ТЦ, чтобы снять деньги в банкомате. Когда курьер ненадолго отвлекся, аферистка просто сбежала от него.

Полиции удалось найти и задержать мошенницу. В отношении нее возбуждено уголовное дело, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.