Доверчивый курьер интернет-магазина лишился товара на 375 тысяч рублей
Жительница Московской области похитила у курьера столичного интернет-магазина одежду на 375 тысяч рублей.
На произошедшее в полицию пожаловалась владелица магазина. По ее словам, злоумышленница сделала заказ в магазине и попросила доставить его к торговому центру на проспекте Мира в Москве.
На место встречи она приехала на такси. Женщина сложила покупки в машину и предложила курьеру пройти с ней в здание ТЦ, чтобы снять деньги в банкомате. Когда курьер ненадолго отвлекся, аферистка просто сбежала от него.
Полиции удалось найти и задержать мошенницу. В отношении нее возбуждено уголовное дело, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
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