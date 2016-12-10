Достигнута договоренность о сокращении добычи нефти в мире

Страны ОПЕК и не входящие в организацию государства договорились сократить добычу нефти. К такому решению удалось придти после долгих консультаций.

Страны, не входящие в нефтяной картель, договорились сократить добычу нефти более чем на 600 тысяч баррелей в сутки. 30 ноября страны ОПЕК договорились сократить добычу нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2017 года при условии, что страны не входящие в ОПЕК страны сократят свою добычу на 600 тысяч.

"Интерфакс" отмечает, что 300 тысяч баррелей в сутки приходится на Россию. Такие договоренности, по мнению экспертов, должны оживить рынок нефти и привести к росту цен.