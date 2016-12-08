В МО досрочно приняли бюджет на будущий год
В Подмосковье досрочно принят бюджет на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
В Мособлдуме отметили, что утвержденный закон даст возможность муниципалитетам скорректировать свои бюджеты и начать выполнение социальных программ уже с 1 января, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В соответствии с документом, доходы бюджета области в будущем году составят 388,5 миллиарда рублей, расходы – 419 миллиардов, а дефицит будет равен 30,4 миллиарда рублей.
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