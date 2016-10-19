Дорожники залатали в Подмосковье сто пятьдесят тысяч ям

С начала лета этого года дорожные службы Подмосковья устранили значительное число дефектов дорожного покрытия - с дорог исчезли сто пятьдесят тысяч ям.

В результате своевременного реагирования коммунальных служб на обращения граждан дороги Подмосковья значительно преобразились. По словам губернатора области Андрея Воробьева, схема работы по устранению дефектов и улучшению состояния дорог теперь имеет новый алгоритм.

«Летом мы впервые полностью оцифровали все дефекты. Проще говоря - пересчитали ямы. Задали параметры - скорость реакции на запросы граждан, количество устраненных дефектов, качество работ, достоверный и понятный отчет. В результате устранили 150 тысяч ям. Эта работа уже стала системной», - пояснил губернатор.

Подмосковные власти активно ведут поиск эффективных и интересных проектов, разрабатывают новые концепции по улучшению общей ситуации в регионе. С этой целью составляется список первостепенных задач по наиболее важным вопросам, которые волнуют жителей Подмосковья, рассказывает информационный портал «Подмосковье сегодня».