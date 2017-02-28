Дорожная полиция Москвы начала поиск участников дрифта на двух BMW

В соцсети Instagram, в аккаунте Richrussiankids («Богатые русские дети») появился ролик, демонстрирующий, как водители двух спортивных автомобилей BMW M5 посреди бела дня устроили дрифт недалеко от здания МГУ, прямо на проезжей части, создавая угрозу для других автомобилей.

Сотрудники столичного управления ГИБДД начали проверку, по итогам которой нарушителям может грозить административное наказание в виде штрафа или лишения водительских прав, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.