Дорожная яма с аккаунтом в Twitter отметила день рождения

Самая известная дорожная яма, расположенная на улице Котовского в Новосибирске, отметила первый день рождения. Жители города отпраздновали это событие воздушными шарами и тортами.

Как сообщает агентство URA.RU, новосибирская яма гораздо старше, однако год назад информация о ней появилась в Twitter и стала распространяться за пределами города. Маркетолог Дмитрий Мишин размещал в соцсети посты о том, как дорожники боролись с ней, но яма появлялась снова.

В день рождения ямы дорожные службы установили вокруг нее ограждение. В соцсети появилась информация, что рабочие закатают ее цементом. Однако жители Новосибирска сомневаются в том, что она будет полностью ликвидирована.

Известная на всю страну яма появилась в Новосибирске еще в 2015 году. Тогда ремонтники положили новый асфальт, однако после зимы выбоина вновь появилась на прежнем месте.

Ранее личную страницу в соцсетях открыл новосибирский трамвай № 13, известный большим количеством аварий с участием вагонов этого маршрута.