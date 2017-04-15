Дорожная яма с аккаунтом в Twitter отметила день рождения

Самая известная дорожная яма, расположенная на улице Котовского в Новосибирске, отметила первый день рождения. Жители города отпраздновали это событие воздушными шарами и тортами.

Как сообщает агентство URA.RU, новосибирская яма гораздо старше, однако год назад информация о ней появилась в Twitter и стала распространяться за пределами города. Маркетолог Дмитрий Мишин размещал в соцсети посты о том, как дорожники боролись с ней, но яма появлялась снова.

В день рождения ямы дорожные службы установили вокруг нее ограждение. В соцсети появилась информация, что рабочие закатают ее цементом. Однако жители Новосибирска сомневаются в том, что она будет полностью ликвидирована.

Известная на всю страну яма появилась в Новосибирске еще в 2015 году. Тогда ремонтники положили новый асфальт, однако после зимы выбоина вновь появилась на прежнем месте.

Ранее личную страницу в соцсетях открыл новосибирский трамвай № 13, известный большим количеством аварий с участием вагонов этого маршрута.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость В Петербурге задержан девятый подозреваемый в вербовке террористов

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО