Дорожающая нефть укрепила рубль
Рубль замедлил снижение к доллару и евро на фоне дорожающей нефти.
По данным на 18:45 мск курс доллара составил 62,72 рубля.
Евро к этому времени потерял 5 копеек и составил 74,74 рубля.
Стоимость июльского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 1,4 процента - до 76,15 доллара за баррель.
В последний раз нефть фиксировалась на данной отметке 27 ноября 2014 года, сообщает ТАСС.
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