Дорожающая нефть укрепила рубль

Рубль замедлил снижение к доллару и евро на фоне дорожающей нефти.

По данным на 18:45 мск курс доллара составил 62,72 рубля.

Евро к этому времени потерял 5 копеек и составил 74,74 рубля.

Стоимость июльского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 1,4 процента - до 76,15 доллара за баррель.

В последний раз нефть фиксировалась на данной отметке 27 ноября 2014 года, сообщает ТАСС.