На дорогах МО установят стенды с героями мультфильмов
В подмосковных Химках стартует проект «Территория безопасности», призванный улучшить ситуацию на дорогах.
В рамках реализации проекта на дорогах МО, у детских садов и школ будут установлены информационные стенды с изображениями героев мультфильм «Ну, погоди!». Они будут уведомлять водителей о том, что те въезжают на особую территорию, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В пилотном проекте будут участвовать четыре образовательных учреждения. Помимо стендов, их территории оборудуют новыми пешеходными переходами, лежачими полицейскими и табло скорости «Смайл».
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