На дорогах МО установят стенды с героями мультфильмов

В подмосковных Химках стартует проект «Территория безопасности», призванный улучшить ситуацию на дорогах.

В рамках реализации проекта на дорогах МО, у детских садов и школ будут установлены информационные стенды с изображениями героев мультфильм «Ну, погоди!». Они будут уведомлять водителей о том, что те въезжают на особую территорию, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В пилотном проекте будут участвовать четыре образовательных учреждения. Помимо стендов, их территории оборудуют новыми пешеходными переходами, лежачими полицейскими и табло скорости «Смайл».