В США допустили вероятность кибератак во время выборов
В Министерстве национальной безопасности США допускают, что инфраструктура для проведения выборов может подвергнуться атакам хакеров в ходе голосования. Многие ее элементы уязвимы для подобных вторжений.
В частности, киберпреступники могут получить доступ к базам данных, содержащих информацию о зарегистрированных избирателях, вмешаться в процесс голосования, а также исказить сведения о предварительных результатах выборов, сообщают «Известия», со ссылкой на телеканал Fox News.
Ранее США уже пытались обвинить «русских хакеров» в кибератаках на серверы Демократической партии с целью повлиять на результаты президентских выборов. При этом каких-либо доказательств Вашингтон не представил.
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