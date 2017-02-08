МИД РФ допустил отмену визового режима с Грузией
МИД России не исключает, что визовый режим с Грузией вскоре будет отменен, говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства по итогам состоявшихся в Праге консультаций замминистра иностранных дел РФ, статс-секретаря Григория Карасина со спецпредставителем премьер-министра Грузии.
Как отмечается в материале, Карасин подтвердил настрой на дальнейшее облегчение визового режима, не исключая в перспективе и его отмены.
В МИД РФ отметили, что отмена визового режима зависит от готовности грузинских властей к ответственной работе на данном направлении.
На встрече также была затронута тема российско-грузинского Соглашения о таможенном администрировании и мониторинге торговли товарами от 9 ноября 2011 года, сообщает «Интерфакс».
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