В ВМФ не допускают мысли о продаже «Авроры»
ВМФ не примет никаких коммерческих предложений в отношении легендарного крейсера «Аврора».
Корабль №1 ВМФ и филиал Центрального военно-морского музея продаже не подлежит, передает РИА «Новости» со ссылкой на директора музея Руслана Нехая.
Ранее сообщалось, что одна из сетей ресторанов объявила о намерении выкупить крейсер и открыть там свое заведение.
«О реализации любых коммерческих предложений в отношении крейсера «Аврора» не может быть и речи», - заявил Нехай. При этом добавил, что пока подобных предложений не поступало.
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