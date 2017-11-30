В ВМФ не допускают мысли о продаже «Авроры»

ВМФ не примет никаких коммерческих предложений в отношении легендарного крейсера «Аврора».

Корабль №1 ВМФ и филиал Центрального военно-морского музея продаже не подлежит, передает РИА «Новости» со ссылкой на директора музея Руслана Нехая.

Ранее сообщалось, что одна из сетей ресторанов объявила о намерении выкупить крейсер и открыть там свое заведение.

«О реализации любых коммерческих предложений в отношении крейсера «Аврора» не может быть и речи», - заявил Нехай. При этом добавил, что пока подобных предложений не поступало.