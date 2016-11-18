В ООН допускают манипуляции с расследованием нападения на гумконвой в Алеппо

При расследовании инцидента с нападением на гуманитарный конвой в сентябре 2016 года в сирийском Алеппо возможны манипуляции и сокрытие улик. Однако, если виновные в атаке будут определены, дело передадут в Совет Безопасности ООН. Такое заявление сделал заместитель генерального секретаря ООН Ян Элиассон.

- Мы знаем, что это сложная миссия, потому что это миссия, во время которой доступ к месту преступления осложнен. Мы знаем, что могут проводиться манипуляции с уликами и они могут исчезать. Мы рассчитываем, что получим достаточно информации, чтобы провести полноценное расследование, как только будет возможно, — цитирует Элиассона РИА «Новости».

Совместный конвой Сирийского арабского Красного полумесяца и гуманитарных организаций ООН был обстрелян 19 сентября в районе Алеппо. Из 30 грузовиков 18 было уничтожено, погиб один сотрудник САКП и еще как минимум 20 мирных граждан.

Российские военные, изучив съемку с места произошедшего, заявили, что не обнаружили признаков попадания снарядов в гуманитарную колонну. На видеозаписи заметны только следы пожара, который по времени совпал с началом наступления на Алеппо боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещенная в РФ организация). Минобороны опубликовало кадры видеонаблюдения за конвоем с беспилотного аппарата.

По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, на них видно, как вместе с колонной боевики перебрасывают пикап с минометом большого калибра.