СК РФ допросил более 60 российских спортсменов по делу о допинговых нарушениях

Более 60 российских спортсменов и тренеров допрошены Следственным комитетом РФ в рамках расследования уголовных дел о нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сегодня в рамках этих уголовных дел в ряде регионов Российской Федерации проведены обыски. На сегодняшний день допрошено свыше 60 спортсменов, среди которых Татьяна Чернова, Ольга Каниськина, Анна Чичерова, Татьяна Белобородова и другие», - цитирует сообщение СКР «Интерфакс».

Кроме того, проведены допросы высокопоставленных сотрудников Министерства спорта Российской Федерации, РУСАДА, ВФЛА, Антидопингового центра и Центра олимпийской подготовки Республики Мордовия по спортивной ходьбе, также дополнительно допрошены Юрий Нагорных и Наталья Желанова.

Назначена документальная химико-аналитическая судебная экспертиза по методикам, рекомендованным ВАДА, а также комплексная криминалистическая экспертиза для проверки доводов Ричарда Макларена о возможности вскрытия пробирок Berlinger.

Ранее представители фирмы, производящей пробирки для допинг-проб, заявили, что вскрыть их продукцию и запечатать обратно технически невозможно.

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Теги:
Места: Россия
События: допинг
Организации: СКР
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