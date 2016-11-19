Допрос Порошенко по делу «майдана» длился шесть часов

Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о преступлениях против активистов Евромайдана, сообщил источник в Генеральной прокуратуре.

По его словам, допрос прошел 18 ноября в администрации президента, хотя изначально планировалось, что допрос пройдет 29 ноября в помещении Генпрокуратуры.

Собеседник «Интерфакса» также отметил, что допрос продолжался более шести часов.

Ранее стало известно, что президент Украины Петр Порошенко вызван на допрос по делу о преступлениях против активистов «майдана» в январе-феврале 2014 года. В Администрации президента сообщили, что допрос назначен на 29 ноября. В рамках расследования уже были допрошены лидер Радикальной партии Олег Ляшко, глава МВД Арсен Аваков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и спикер Верховной рады Андрей Парубий. Жертвами противостояния в Киеве стали более 100 человек, также сотни получили ранения.