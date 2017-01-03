Допрос Нетаньяху длился три часа
Допрос премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху длилась несколько часов, сообщила пресс-служба полиции страны в распространенном здесь коммюнике.
Как уточняется в материале, полиция Израиля провела допрос премьер-министра Израиля по подозрению в предполагаемом получении им льгот. Допрос осуществлялся в резиденции премьера в Иерусалиме.
По данным местных СМИ, полиция общалась с премьером трех часов на тему предполагаемых подарков со стороны бизнесменов.
Так называемый допрос с предостережением является самым строгим методом дознания израильской полиции, неверные сведения считаются попыткой помешать расследованию и лжесвидетельством, что уголовно наказуемо в Израиле.
Нетаньяху ранее отверг все обвинения в свой адрес, сообщает ТАСС.
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