Допрос Нетаньяху длился три часа

Допрос премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху длилась несколько часов, сообщила пресс-служба полиции страны в распространенном здесь коммюнике.

Как уточняется в материале, полиция Израиля провела допрос премьер-министра Израиля по подозрению в предполагаемом получении им льгот. Допрос осуществлялся в резиденции премьера в Иерусалиме.

По данным местных СМИ, полиция общалась с премьером трех часов на тему предполагаемых подарков со стороны бизнесменов.

Так называемый допрос с предостережением является самым строгим методом дознания израильской полиции, неверные сведения считаются попыткой помешать расследованию и лжесвидетельством, что уголовно наказуемо в Израиле.

Нетаньяху ранее отверг все обвинения в свой адрес, сообщает ТАСС.