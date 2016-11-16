Дополнительный час сна хорошо влияет на зарплату

Специалисты из Калифорнийского университета в Сан-Диего занялись изучением корреляции между получаемой заработной платой и продолжительностью ночного сна.



Такой анализ помог ученым сделать вывод, что эффект, которого можно добиться благодаря одному дополнительному часу сна в неделю, сравнивается с прибавкой к заработной плате,- сообщает «ФАН».



Данный опыт показал, как на жизнь людей может воздействовать планирование времени, если оно правильно.