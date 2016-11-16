Дополнительный час сна хорошо влияет на зарплату
Специалисты из Калифорнийского университета в Сан-Диего занялись изучением корреляции между получаемой заработной платой и продолжительностью ночного сна.
Такой анализ помог ученым сделать вывод, что эффект, которого можно добиться благодаря одному дополнительному часу сна в неделю, сравнивается с прибавкой к заработной плате,- сообщает «ФАН».
Данный опыт показал, как на жизнь людей может воздействовать планирование времени, если оно правильно.
Следующая новость Глава МИД Польши назвал условия «перезагрузки отношений» с Россией
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии