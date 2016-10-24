Дополнительное время уроков позволит улучшить навыки чтения

В ходе очередного исследования американские ученые доказали, что всего три дополнительных часа в неделю, проведенных в классе, помогут развить навыки чтения. Остается одна проблема, заставить школы оплачивать педагогам эти дополнительные часы.

Политолог Симон Андерсен разделил 90 школ (1 931 человек) на три группы. Две группы занимались по 3 дополнительных часа в неделю, в течение 4 месяцев, а третья группа (контрольная) училась в обыкновенном режиме. Одна группа работала в классе, исполняя требования педагога, а вторая – изучала специальную программу, направленную на развитие навыков чтения, сообщает издание «OAnews».

В ходе эксперимента ученые определили, что дополнительные занятие повысили результативность, а учащиеся показали отличные результаты во время тестов. При этом Андерсон заявляет, что контролировать процесс обучение педагогам не нужно. Все, что от них требуется оставлять учеников в классе и выдавать им особую программу. Главным препятствием остается вопрос финансирования, ведь на 16-недельный курс понадобится 182 доллара на человека.

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